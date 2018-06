Il Corriere della Sera sulla Nazionale: "Balotelli sveglia l'Italia"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di oggi, apre le proprie pagine sportive con la Nazionale: "Balotelli sveglia l'Italia". L'attaccante, in conferenza stampa in vista della sfida di stasera contro l'Olanda, ha dichiarato: "Il razzismo? Forse è più una questione di gelosia, ma fa male lo stesso. Spero che il mio Paese diventi più aperto, come Francia e Inghilterra".