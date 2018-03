Il Corriere della Sera sulla Nazionale: "Italia per l'onore"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre l eproprie pagine sportive titolando: "Italia per l'onore". A Wembley la Nazionale italiana sfida l'Inghilterra in amichevole, ma Di Biagio non è contento perché la squadra è apparsa distratta. Per il ct sarà probabilmente l'ultima sfida sulla panchina azzurra e non vuole sfigurare.