Il Corriere della Sera sulla Roma: "Kluivert-Dzeko, la grande bellezza"

BRESCIA, voto: 7 Giudizio Lo scorso anno Massimo Cellino disse a più riprese che quel Brescia non lo sentiva suo. Problema risolto grazie al mercato estivo che ha stravolto completamente il volto delle Rondinelle. A fronte dell'addio del capitano, Andrea Caracciolo, il ds lombardo...

Il Mattino: "Insigne, CR7 e quel sogno non più proibito"

Il Tirreno: "Debutto da favola per l'Empoli contro il Cagliari"

Nuova Sardegna: "E' debutto amaro per il Cagliari"

Guardian: "Rocked in Brighton". United ko, Mou non commenta

La Stampa e la sconfitta dei granata: "Il Toro cade in piedi"

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Kluivert e Dzeko, la grande bellezza". La Roma, con i giri ancora al minimo, riesce a prendere i tre punti grazie a una prodezza del bosniaco e a una grandissima azione del giovane figlio d'arte. Lo stesso Dzeko a fine partita ha dichiarato: "E' uno dei miei migliori tre gol più belli, Kluivert ha una marcia in più".

