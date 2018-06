Il Corriere della Sera sulla Roma: "Partirà un big a centrocampo"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina titolando: "Marcano firma con la Roma ma partirà un big a centrocampo". I giallorossi dovranno vendere uno tra Pellegrini, Nainggolan e Strootman, ma nel frattempo Monchi lavora anche in entrata: ieri la firma del difensore centrale proveniente a parametro zero dal Porto, da oggi si prova a chiudere Kluivert e Cristante.