Il Corriere della Sera sulla Roma: "Piccoli ingaggi rendimento super"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con Under e Alisson: "Piccoli ingaggi rendimento super". I due protagonisti della stagione romanista guadagnano insieme meno di 2 milioni e mezzo a stagione ma il loro valore adesso supera gli 80 milioni. Sono loro il vero tesoro della Roma in vista delle prossime stagioni.