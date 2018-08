Il Corriere della Sera sulla Serie A: "L'Inter stecca al debutto"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera apre in prima pagina con l'esordio in campionato dei nerazzurri di Spalletti: "L'Inter stecca al debutto". Sconfitti per 1-0 dal Sassuolo grazie a un rigore di Berardi, la squadra interista torna a casa senza aver conquistato punti alla prima giornata di Serie A. I neroverdi erano disposti meglio in campo mentre l'Inter non è riuscita ad imporsi e a fare gioco.