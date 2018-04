Il Corriere della Sera titola: “Allegri rilancia la Juventus”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Siamo leoni feriti ma non morti”. Massimiliano Allegri rilancia la Juve, belva colpita ma non domata da Cristiano Ronaldo, prima verso lo scudetto e il Benevento (con Higuain molto probabilmente a riposo, come Buffon e Chiellini) e poi verso il ritorno al Bernabeu “dove bisognerà giocare comunque una grande partita”. Il tecnico bianconero ribadisce di pensare “soltanto al presente che è fatto di campionato, Champions League e Coppa Italia” e non al futuro e al dibattito aperto dallo 0-3 subìto dai campioni d’Europa, riporta il Corriere della Sera. “Ho un contratto fino al 2020 e sto bene qui” conferma Max, che rinvia a fine stagione ogni eventuale decisione sul domani.