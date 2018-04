Il Corriere della Sera titola: “Juve allo sprint”

La Juventus non muore mai. Al 90’ ha perso la Champions a Madrid e un pezzo di scudetto contro il Napoli. Sempre in quella che un tempo si chiamava zona Cesarini, ritrova se stessa e torna padrona del proprio destino, alla fine di una partita pazzesca, una corrida con un solo vero sconfitto: l’arbitro Orsato, racconta il Corriere della Sera.

Si parte dal finale di una notte rocambolesca. La Juve è sotto 2-1 quando mancano solo tre minuti all’epilogo. La squadra dei sei scudetti di fila sembra alla fine del suo ciclo leggendario. Ma ha cuore, anima, grinta, anche un uomo in più. E, come se non bastasse, Spalletti ci mette del suo: il cambio di Santon con Icardi è una specie di autogol.