Il Corriere della Sera titola: “La Juve cala il settebello”

Per la Juve restano tre partite da giocare, con 4 punti di vantaggio sul Napoli, la parità nello scontro diretto e una differenza reti (più 14) a prova di bomber. La miglior Juve del quadriennio di Allegri (per punti fatti e gol segnati) deve affrontare Bologna, Roma e Verona e ottenere altre due vittorie per essere sicura dello scudetto, scrive il Corriere della Sera. Sempre che la squadra di Sarri riprenda a fare tre punti con regolarità: se i bianconeri stasera battono il Bologna allo Stadium e il Napoli perde al San Paolo contro il Torino, il settimo scudetto consecutivo infatti sarà già una realtà domani pomeriggio.