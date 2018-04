Il Corriere della Sera titola: “La serie A punta sul 2”

Già il nome era rassicurante, fattore campo sapeva di domestico, di pranzo della domenica, di rito antico. Trent’anni fa, campionato di serie A 1987/88, finiva “2” una partita su sei (16%) e se quest’anno siamo arrivati addirittura a più di una su tre (36%) significa che qualcosa è cambiato, e parecchio, sul campo e anche nella mente di chi ci scende in campo, spiega il Corriere della Sera. A otto giornate dalla fine la nostra serie A ha già sfondato il tetto delle 100 vittorie in trasferta, precisamente 107, solo 9 in meno del record assoluto fatto segnare l’anno scorso dopo l’ultima giornata, 116. La proiezione attuale è oltre le 130. Che succede? “Semplicemente è cambiata la mentalità” spiega Roberto Boninsegna, implacabile bomber degli anni 60 e 70 con Inter e Juventus. Che la vede così: “Ai nostri tempi anche le squadre più forti fuori casa puntavano onestamente al pareggio, che in fondo valeva metà vittoria, oggi con i tre punti è tutto cambiato”.