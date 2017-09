Il Corriere della Sera titola: "Emergenza Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La disfatta dell'Italia in Spagna tiene ancora banco sulle colonne dell'edizione odierna de Il Corriere della Sera. "Emergenza Nazionale", si legge. "Dimenticare Madrid è l'obiettivo per l'Italia, che domani torna in campo contro Israele. Ventura ha due giorni per rifare l'Italia. Tavecchio e Cairo difendono il CT".