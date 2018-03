Il Corriere della Sera titola: "L'Italia non vince e non sa più segnare"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina, dopo aver giustamente dedicato l'apertura sportiva alla vittoria della Ferrari nel primo GP di Formula Uno, torna a parlare di Nazionale attaccando gli azzurri: "L'Italia non vince e non sa più segnare". Il capitano del Torino Andrea Belotti si candida a un ruolo da titolare e dichiara: "Gli infortuni mi hanno condizionato, ora sto bene. Se Di Biagio me ne darà la possibilità cercherò di mettermi in mostra a Londra".