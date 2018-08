Il Corriere della Sera titola: "Quando la panchina è come un caveau"

© foto di J.M.Colomo

Il Corriere della Sera di questa mattina dedica ampio spazio al grande costo delle riserve dei club più importanti in Europa titolando: "Juve, Barça, City: quando la panchina è come un caveau". La riserva aurea è di 300 milioni di euro per squadra: tante opzioni ma anche tante esclusioni eccellenti in vista. I catalani, alla prima sfida in campionato, hanno lasciato a riposo Coutinho, pagato l'anno scorso 160 milioni di euro.