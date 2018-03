Il Corriere della Sera titola: "Sorpasso Juve in vetta"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina con la giornata di campionato titolando: "Sorpasso Juve in vetta". L'Inter ferma il Napoli sullo 0-0 come accaduto al San Paolo nella partita d'andata. Gioia Milan al 94' con la prima rete in Serie A di André Silva.