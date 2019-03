Il Corriere dello Sport apre col derby di Milano: "Ombre a San Siro"

Apertura del Corriere dello Sport dedicata al derby di Milano in questa edizione odierna: "Ombre a San Siro", titola il quotidiano che piazza la foto di Piatek e Lautaro Martinez. "Ansia derby, Gattuso per la fuga, Spalletti per evitare crisi ed esonero. Ringhio cerca il colpo grosso: "Dobbiamo vincere e staccarli". Lucio non può permettersi errori: "Una sconfitta farebbe male". Alle 20.30 c'è Milan-Inter: vale la Champions e qualcosa di più".