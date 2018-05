Il Corriere dello Sport apre col Napoli: "Sarri sì"

"Sarri sì". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito al futuro del tecnico del Napoli. C'è l'intesa con De Laurentiis - si legge in prima pagina -: sarà Napoli fino al 2021. Al tecnico 4 milioni a stagione, via la clausola. André Gomes e Klaassen gli obiettivi.