Il Corriere dello Sport apre: "Genova per noi"

"Genova per noi". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che in prima pagina torna sulla tragedia del ponte Morandi. Una tragedia che riapre una discussione senza tempo (ma inevitabile) tra gli appassionati di sport. Perché fermarsi, perché non fermarsi. Intanto sono state rinviate Samp-Fiorentina e Milan-Genoa. preziosi: "Giusto non andare in campo".