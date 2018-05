Il Corriere dello Sport: "Diritti tv, è tutto da rifare"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina ai due grandi temi legati al calcio italiano, diritti tv e elezioni. "Ha vinto Sky, è tutto da rifare", il titolo del quotidiano. Mediapro bocciata dal tribunale: nuovo bando per Serie A. Intanto "è caos Figc-Coni, si candida Abete". Accordo tra LegaPro, Lnd, Aic e Aia: elezioni in estate. E Mancini sarà ct tra 7 giorni.