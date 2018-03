Il Corriere dello Sport e i piani bianconeri: "Due Juve per Max"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio alla Juventus in prima pagina titolando: "Due Juve per Max". Il tecnico bianconero dovrà affrontare Milan e Real Madrid nel giro di 72 ore: Higuain e Dybala saranno i punti fermi, poi giocheranno Pjanic e Benatia in campionato, mentre in Champions spazio a Marchisio e Rugani.