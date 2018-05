Il Corriere dello Sport e i piani della Juventus: "Assalto Champions"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la Juventus e le strategie per il futuro titolando: "Assalto Champions". Dopo l'incontro tra dirigenza e allenatore è ufficiale: Allegri continuerà a guidare i bianconeri anche nella prossima stagione. Avanti insieme per conquistare l'Europa. L'obiettivo numero uno per alzare ulteriormente l'asticella è Sergej Milinkovic-Savic.