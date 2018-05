Il Corriere dello Sport e il futuro degli azzurri: "L'Italia vota Balotelli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport di questa mattina pubblica i risultati di un sondaggio in chiave Nazionale titolando in prima pagina: "L'Italia vota Balotelli". Promosso a pieni voti il ritorno di SuperMario in maglia azzurra. Lorenzo Insigne eletto simbolo del nuovo corso. Il 75% degli italiani crede nella qualificazione al prossimo Europeo e approva la scelta di affidare la panchina a Mancini.