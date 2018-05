Il Corriere dello Sport e il mercato bianconero: "Juve 230 milioni"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con il mercato titolando: "Juve 230 milioni". I bianconeri vogliono rispondere al Napoli e al ritorno in Italia di Ancelotti varando un clamoroso piano di investimenti. Gli obiettivi sono Perin, Darmian, Gimenez, Emre Can, Kovacic, Morata e il riscatto di Douglas Costa.