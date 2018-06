Il Corriere dello Sport e il mercato della Roma: "Alisson vola via"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport di questa mattina in prima pagina dedica ampio spazio al mercato della Roma titolando: "Alisson vola via". Il Real Madrid mette sul piatto 75 milioni, i giallorossi alzano le pretese ma nel frattempo Monchi ha contattato il PSG chiedendo informazioni su Areola, obiettivo sensibile anche del Napoli di Ancelotti. In Spagna intanto affermano: "E' fatta, Alisson è un nuovo giocatore dei Blancos".