Il Corriere dello Sport e il messaggio di Sarri: "Decide Aurelio"

© foto di Federico De Luca

Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio al futuro di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli titolando con un virgolettato dello stesso allenatore: "Decide Aurelio". Il San Paolo si schiera apertamente dalla parte del tecnico ma lui fa melina: "Se non è contento può mandarmi via". La sua permanenza in azzurro appare ogni giorno più complicata.