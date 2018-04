Il Corriere dello Sport e la corsa al titolo: "Juve ci...7"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina consegnando idealmente lo scudetto nelle mani dei bianconeri: "Juve ci...7". Il Napoli viene travolto per 3-0 a Firenze grazie allo show di Simeone e alla giusta espulsione di Koulibaly dopo pochi minuti per un intervento da ultimo uomo proprio sull'argentino. Adesso la Juventus è a +4 a tre giornate dal termine, il settimo scudetto consecutivo è a un passo.