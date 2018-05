Il Corriere dello Sport e la fine della corsa al titolo: "Juve è tuo!"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la corsa scudetto ormai giunta al termine: "Juve è tuo". Il pari del Napoli contro il Torino al San Paolo, lascia i bianconeri a +6 rispetto agli azzurri con solo due turni da giocare. Il settimo titolo consecutivo è in cassaforte e mercoledì ci sarà la sfida per la Coppa Italia contro il Milan.