Il Corriere dello Sport e la sconfitta del Napoli: "Squagliarella"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di oggi apre in prima pagina con la sconfitta del Napoli contro la Sampdoria titolando: "Squagliarella". Il tacco magico dell'attaccante campano scioglie le speranze di rimonta degli azzurri che hanno giocato un primo tempo orribile. I blucerchiati entusiasti dopo questo grande successo, mentre Ancelotti dichiara: "Regaliamo troppo". La Juventus in tanto è già sola in testa.