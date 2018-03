Il Corriere dello Sport e la vittoria della Juve: "Re Dybala"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria della Juventus contro l'Udinese: "Re Dybala". Doppietta della Joya all'Allianz Stadium: adesso la squadra di Allegri è in testa a +1 con una gara in meno. Il Napoli viene fermato dall'Inter: 0-0 a San Siro.