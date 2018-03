Il Corriere dello Sport: "Florenzi, Roma avanti insieme. Carica Napoli"

Spazio anche a Roma e Napoli sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Florenzi, Roma avanti insieme", il titolo sui giallorossi col pensiero del giocatore sul futuro: "Non cambiare gruppo aiuta". Per la volata scudetto, intanto, è carica Napoli con 4mila Reggio: esauriti i biglietti per il Sassuolo. Ore decisive per il rinnovo di Sarri.