Il Corriere dello Sport: "Gattuso per la storia. Inzaghi per l'impresa"

"Gattuso per la storia. Inzaghi per l'impresa". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito agli impegni di Europa League di Milan e Lazio. A Londra contro l'Arsenal il Milan cerca di ribaltare lo 0-2 dell'andata: "Bisogna onorare la maglia". A Kiev Inzaghi deve vincere dopo il 2-2 in casa: "E' più bello senza VAR".