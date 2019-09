© foto di stefano tedeschi

Si chiude la telenovela Icardi e lo fa proprio a poche ore dal termine del mercato, ed Il Corriere dello Sport titola: "Icardi va al PSG, l'Inter lo dà gratis". L'argentino va al Paris Saint Germain in prestito gratuito con riscatto, non obbligatorio, fissato a 70 milioni. Prima del passaggio ha però prolungato con i nerazzurri fino al 2022. In Francia il suo ingaggio passa dagli attuali 4.5 milioni a circa 8.