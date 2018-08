Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Ancelottimo"

"Ancelottimo", scrive Il Corriere dello Sport in prima pagina. Il tecnico ha il Napoli in pugno: 2-1 in casa Lazio (che si ferma al palo). Zampata di MIlik e magia di Insigne: gli azzurri ribaltano l'1-0 di Immobile. Il tecnico applaude: "Forte emozione, ma la squadra deve migliorare molto".