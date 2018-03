Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Carlo Mancio"

"Carlo Mancio", titola così Il Corriere dello Sport in prima pagina. Volatona tra Ancelotti e Mancini, l'Italia ripartirà da uno dei due. L'ex tecnico del Bayern ha ancora dubbi, ma la trattativa sta per entrare nel vivo: si decide entro il 20 maggio. L'allenatore dello Zenit pronto a liberarsi e dire sì alla Nazionale: per adesso è lui in pole.