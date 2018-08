Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Champions dream"

"Champions dream". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito alle sorteggio di Montecarlo (oggi ore 18) dell'edizione - si legge - più vicina ai nostri eurosogni. La Juve di Ronaldo condannata a vincere. La Roma per ripetersi. Il Napoli (fascia 2) è la mina vagante per le big straniere, Schalke e Hoffenheim i pericoli delle urne 3 e 4. Torna l'Inter e c'è il fattore Liverpool.