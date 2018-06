Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Sarri a casa"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Sarri a casa". Ha stabilito il record di punti con il suo Napoli, il suo gioco ha strappato consensi a livello Mondiale, ma non ha vinto. Scaricato dagli azzurri, è stato vicino al Chelsea che però adesso punta Blanc. Per il momento, a perdere, è il calcio.