Il Corriere dello Sport: "Napoli, doppia mossa: Berardi e Chiesa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il mercato si è concluso da pochi giorni, ma le grandi società non si fermano e sono al lavoro per il futuro. Il Napoli ha già individuato due obiettivi principali per le prossime sessioni del mercato: come riporta il Corriere dello Sport, infatti, De Laurentiis prepara una doppia mossa e ha messo nel mirino Chiesa e Berardi. Piacciono anche Castillejo e Rulli.