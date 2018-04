Il Corriere dello Sport-Stadio e la sfida di Udine: "Viola, si deve"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport-Stadio di questa mattina, apre in prima pagina con la gara di questa sera tra Udinese e Fiorentina, recupero a un mese esatto dalla morte di Astori, avvenuta a poche ore dalla gara con i bianconeri: "Viola, si deve". La squadra è compatta nel ricordo del capitano: "Vinciamo per noi e per Davide".