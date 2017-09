Sulle pagine di oggi del Corriere dello Sport-Stadio si parla ancora una volta del neo attaccante della Fiorentina Cyril Thereau reduce dalla sua presentazione ufficiale: "Un veterano per i baby viola" è il titolo scelto dal quotidiano, che sottolinea come l'ex Udinese sia quello che ci vuole per guidare una squadra affamata ma giovanissima. Negli ultimi anni il francese è sempre andato in doppia cifra nelle sue quattro stagioni in Friuli: 10 gol il primo anno, 11 quello dopo, 12 quello successivo e 13 in quello appena concluso. Per il momento la Viola riparte dai suoi 3 gol segnati tra agosto e settembre in bianconero (2 in campionato, 1 in Coppa Italia).