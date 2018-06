Il Corriere dello Sport-Stadio sul mercato: "Juve: Kehrer"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport-Stadio di questa mattina dedica ampio spazio al mercato bianconero in prima pagina titolando: "Juve: Kehrer". Allegri attende il colpo in difesa: assalto al difensore dello Schalke 04. Non si mollano neanche le piste che portano a Cancelo e Darmian e si continua a studiare De Ligt.