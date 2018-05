Il Corriere dello Sport-Stadio sulla Fiorentina: "Mani su Skorupski"

© foto di Federico Gaetano

La Fiorentina sembra aver scelto il proprio portiere per l'anno venturo: niente riscatto per Sportiello, fiducia a Lukasz Skorupski, in uscita dalla Roma dove è chiusissimo dalla rivelazione Alisson. Stando al Corriere dello Sport-Stadio nel weekend è arrivata l'accelerazione decisiva.