Il Corriere dello Sport-Stadio sulla Viareggio Cup: "Viola, baby d'oro"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport-Stadio di questa mattina, dedica ampio spazio alla Viareggio Cup in prima pagina titolando: "Viola, baby d'oro". La squadra di Bigica, che ieri ha strapazzato la Juventus per 4-1, può aprire un ciclo con i nuovi talenti alla Chiesa. In finale del torneo si scontreranno contro i nerazzurri di Vecchi, che nell'altra semifinale hanno eliminato il Parma con un netto 2-0.