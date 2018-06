Il Corriere dello Sport su Balotelli: "Una fascia una razza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la sfida della Nazionale italiana questa sera in amichevole contro la Francia: "Balotelli, una fascia una razza". Nella sua Nizza, l'attaccante azzurro, vista l'assenza di Bonucci, potrebbe indossare per la prima volta la fascia da capitano, anche se resiste l'ipotesi De Sciglio.