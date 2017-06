Il Corriere dello Sport su Bernardeschi: "Ciao Firenze, vado alla Juve"

"Ciao Firenze, vado alla Juve". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito a Bernardeschi. Il giocatore - si legge in prima pagina: ha scelto il progetto di Allegri l'ha convinto. Pronta l'offerta bianconera, 40 milioni alla Fiorentina per talento viola.