Il Corriere dello Sport su Dybala e Mertens: "Ma possono star fuori?"

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Ma possono star fuori?". Il riferimento è a due giocatori che fino a qualche settimana fa sarebbero stati protagonisti assoluti del big match tra Juventus e Napoli e che adesso rischiano il posto a causa di un rendimento al di sotto delle aspettative. Per la Juventus stiamo parlando di Paulo Dybala, che potrebbe lasciare il posto a Mandzukic; per il Napoli parliamo di Dries Mertens, che potrebbe lasciare il posto a Milik.