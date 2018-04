Il Corriere dello Sport su Juventus e Napoli: "Giro panca"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina, apre in prima pagina titolando: "Giro panca". Il riferimento è al forte interessamento da parte di Monaco e Chelsea rispettivamente per Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. I due club internazionali vogliono portare via gli allenatori che si stanno dando battaglia per il titolo in Serie A. Juve e Napoli vogliono trattenerli, ma nel frattempo studiano le possibili alternative. I bianconeri guardano con interesse a Zidane, Simone Inzaghi e Deschamps; gli azzurri a Giampaolo, Marcelino e Paulo Fonseca.