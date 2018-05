Il Corriere dello Sport su Skriniar: "L'Inter alza il muro"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "L'Inter alza il muro". Il riferimento è a Milan Skriniar e alle offerte di Manchester City e Manchester United che dall'Inghilterra sono arrivate per il difensore con i nerazzurri che hanno prontamente rifiutato anche grazie all'approdo in Champions League. Intanto Spalletti aspetta i primi rinforzi: Ausilio tratta l'acquisto di uno tra Badelj della Fiorentina e Praet della Sampdoria.