Il Corriere dello Sport sul derby di Roma: "Pari da Champions"

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina dedicando ampio spazio al derby di Roma titolando: "Pari da Champions". Partita ricca di emozioni all'Olimpico, con i giallorossi che colpiscono due pali e i biancocelesti che terminano in 10 a causa dell'espulsione di Radu. Uno 0-0 che non accontenta nessuno ma che permette alle due squadre di mantenere un punto di vantaggio sull'Inter ferma al quinto posto.