Il Corriere dello Sport sul mercato del Napoli: "Preso Rui Patricio"

Spazio anche al mercato sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. "Napoli, primo colpo: arriva Rui Patricio", si legge in taglio alto. Svolta nella caccia al nuovo portiere dopo la frenata per Leno. Il club ha già scelto l'erede di Reina: è il portoghese dello Sporting Lisbona.