© foto di Marucci

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Saldi chi può" riportando alcuni dei giocatori che potrebbero lasciare i rispettivi club a prezzo stracciato. Si parte da Bacca che il Milan vuole cedere per 20 milioni. Medel che potrebbe partire per 9 milioni. Iturbe 8, Pavoletti 13 e infine Marchetti che potrebbe lasciare la Lazio per soli 2 milioni.