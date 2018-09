Il Corriere dello Sport sul Napoli di Ancelotti: "Caso turnover"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport di questa mattina, in prima pagina dedica ampio spazio al Napoli titolando: "Caso turnover". Ancelotti sotto accusa per il ko contro la Sampdoria: troppi cambi? Al via l'inevitabile confronto con Sarri. Intanto il presidente De Laurentiis chiede scusa ai tifosi: "Carlo è un grande, diamogli tempo".